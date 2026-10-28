La riunione dei club medio-piccoli di ieri, sottolinea La Repubblica, ha accentuato le divisioni all’interno della Lega Serie A sulla scelta del candidato alla presidenza della FIGC. La candidatura di Adriano Galliani, sostenuta dall’Atalanta attraverso Luca Percassi, ha messo in discussione il precedente appoggio a Giovanni Malagò, provocando contestazioni soprattutto per il metodo e per gli accordi con le altre componenti federali.

Lotta di voti

Sul fronte dei numeri, Malagò punta a raccogliere gli 11 voti necessari per ufficializzare la candidatura, mentre Percassi e Beppe Marotta cercano di raggiungere quota 9 o 10 per impedirglielo e favorire Galliani, eventualmente sostenuto da un’altra componente, come quella dei calciatori. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra i rappresentanti delle diverse leghe e delle componenti federali, con l’obiettivo di trovare una linea condivisa. Resta da capire se Galliani riuscirà a ottenere un sostegno esterno o se il confronto rimarrà circoscritto alla Serie A.