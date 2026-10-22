Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter 1-0 contro lo Shakhtar in Champions League. "Non ce la faccio più, è stata una partita pazzesca. I cambi hanno dato nuovamente la scossa fino al gol incredibile di Carlos Augusto. Prova di Thuram gigantesca quando è rimasto solo in attacco, assist clamoroso di Miki. Vittoria fondamentale per la classifica e per il morale. Non era cosa da tutti vincerla dopo l'ingenuità di Bastoni", le sue parole prima di elogiare Pepo Martinez.