Tjark Ernst, portiere ventitreenne del Feyenoord arrivato dall'Hertha Berlino la scorsa estate, ha parlato in un'intervista alla rivista dei tifosi del club neerlandese Hand in Hand del suo ambientamento nella nuova squadra e nella nuova realtà: "Le cose stanno andando bene. È un peccato per i due pareggi di inizio stagione, ma fanno parte del percorso. Abbiamo imparato che dobbiamo dare il massimo in ogni partita per vincere. Dopo la chiusura del mercato, le cose si sono calmate e abbiamo potuto continuare a costruire la squadra". Ernst si dice anche sorpreso dall'opportunità di giocare anche in Champions League. "Non sono uno che guarda troppo avanti. Prima di tutto, voglio dare il massimo ogni giorno e migliorare. Certo, l'anno scorso all'Hertha non avrei osato sognare di giocare in Champions League, ma questo mi rende molto felice. Dopo il primo contatto con il DS Dévy Rigaux la scorsa estate, ho iniziato a pensare che io, a 23 anni, avrei potuto arrivare a giocare in Champions League".

A proposito di Champions League, è imminente la sfida contro l'Inter, anche se per il momento Ernst preferisce pensare alla Eredivisie e al mantenimento della vetta: "Ci alleniamo ogni giorno per essere al vertice. Ora che ci siamo, cerchiamo di rimanerci. Ma siamo solo alla decima giornata, quindi la stagione è ancora lunga. Rimaniamo umili e non ci montiamo la testa. Pensiamo una partita alla volta. Se saremo ancora in testa alla classifica alla fine della stagione, saremo ovviamente molto contenti. Potete chiederlo a qualsiasi giocatore della squadra: è assolutamente il nostro obiettivo. Ma abbiamo ancora molta strada da fare...". Chiosa sulla sua prima impressione di Rotterdam: "Purtroppo non ho ancora avuto molto tempo per conoscere meglio Rotterdam. Posso constatare che è una città molto bella, ma non paragonabile a Berlino. Berlino è enorme e ha tantissimi centri urbani diversi. La mia prima impressione di Rotterdam è ottima: è bellissima, con il suo porto e la Mosa che la attraversa. Sicuramente cercherò di conoscerla meglio".