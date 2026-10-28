"Abbiamo sofferto, ma l'importante era vincere e prendere i tre punti". Marcus Thuram risponde in maniera laconica a DAZN dopo la vittoria ottenuta dall'Inter sul campo del Venezia grazie a due autogol.

"Se è vero che non sono soddisfatto? E' stata una partita difficile, su un campo difficile, contro una squadra che si gioca la salvezza. L'abbiamo sbloccata alla fine, nessun problema", ha aggiunto il francese, premiato come MVP della sfida del Penzo. 

C'è stanchezza verso il derby, è una preoccupazione?
"Non ci sono titolarisismi o panchinari. Ci sono 24 giocatori che possono difendere la maglia dell'Inter. Il mister ha fatto delle scelte, sabato ne farà delle altre. Non ci sono big o non big, siamo tutti uguali". 

Sezione: Focus / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 21:22
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.