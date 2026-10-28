Ivan Provedel, portiere dell'Inter oggi grande protagonista a Venezia, ha parlato così a DAZN: "Le altre squadre contro di noi fanno la partita della vita. Possiamo fare meglio, ma fa parte del gioco e non possiamo essere sempre al top. Bene aver portato a casa i 3 punti.

Sezione: News / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 21:19
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione