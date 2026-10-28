Marcus Thuram negli ultimi giorni non è finito sui giornali solo per il suo gol nell'emozionante rimonta dell'Inter contro la Fiorentina di domenica scorsa. In un video su YouTube, l'influencer Mel Popss ha menzionato il nome dell'attaccante mentre raccontava un episodio che ha definito "un po' inquietante, un po' strano" riguardante l'invito che il giocatore, all'epoca al Borussia Mönchengladbach, le rivolse alla sua festa di compleanno in Germania, pagandole anche il volo. "Arrivo lì e vedo che non c'è nessuno. Lui mi dice: 'Ho mentito, altrimenti sapevo che non saresti mai venuta'. Mi mette un po' a disagio, non voglio rimanere lì, è strano". L'influencer, che afferma di avere un amico in comune con Thuram, ha dichiarato poi di essere stata costretta a rimanere a casa dell'attaccante della Nazionale per due giorni, senza fornire ulteriori dettagli: "Mi ha detto: 'Come farai ad andartene? Qui non ci sono Uber, è una residenza privata'. Sono stata in qualche modo costretta a rimanere; sono riuscita ad andarmene due giorni dopo. Non ho problemi a dirlo perché molte ragazze si sono lamentate di lui".

Smentita

Tramite il suo avvocato, Jacqueline Laffont-Haïk, Thuram ha negato le accuse: "La versione dei fatti fornita da questa influencer, a più di cinque anni di distanza dagli eventi, è totalmente contestata dal signor Marcus Thuram e non corrisponde alla realtà - ha dichiarato a So Foot -. Gli scambi di messaggi con una terza persona, presente anche durante quel soggiorno a Düsseldorf, contraddicono chiaramente la versione presentata e dimostrano che queste accuse sono false. Il signor Marcus Thuram si riserva pertanto il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale necessaria a tutelare i propri diritti, comprese, se del caso, le denunce per diffamazione o calunnia".