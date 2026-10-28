L’esterno nerazzurro Andy Diouf parla così a Inter TV dopo la vittoria contro il Venezia: “Oggi è stata una vittoria importante per noi, contro squadre così a volte va così, il derby è vicino e non è facile vincere partite come questa. A volte bisogna gestire anche le energie. Il primo tempo non è stato facile, nel secondo abbiamo cercato di velocizzare un po’ il gioco, di crossare di più e alla fine ci ha premiati”.

Sabato il derby, l’Inter ci arriva con la miglior partenza nella storia dei tre punti. Come ci arrivate?

“Ci arriviamo con fiducia, è importante per la squadra, per i tifosi e anche per la classifica. Siamo molto carichi per la gara”.