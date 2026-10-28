Pur a fronte di prestazione non esaltante, l'Inter trionfa in casa del Venezia per 0-2 e si riporta in testa alla classifica a pari punti con la Lazio. A pochi istanti dal termine della partita contro la compagine lagunare, il portiere nerazzurro Ivan Provedel si è presentato ai microfoni di Sky Sport in coppia con Thuram per commentare l'esito della sfida nel corso del postpartita.

Come l'hai vista dopo la seconda da titolare?

"Portiamo via i tre punti con una prestazione non top ma può succedere perchè giochiamo sempre. Le squadre che devono salvarsi fanno partite così e si mettono dietro ad aspettarci ma da noi è uscita la qualità".

Ora arriva il derby. Come vi preparete per questa sfida?

"Noi dobbiamo arrivare al meglio e prepararla al meglio. Tatticamente ci penserà il mister, poi verrà da sé. Ora ci riposiamo e poi ci penseremo".