Ai microfoni di Inter TV, l’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny ha presentato così la sfida contro il Venezia: “Dobbiamo dare tutto dal primo minuto perché non possiamo vincere sempre come abbiamo vinto l’ultima gara. Oggi daremo tutto per vincere dai primi minuti. Siamo tutti carichi e caldi per questa gara, è una partita importante, proveremo a vincerla come sempre. Il settore ospite? È un sostegno incredibile, sia in casa che fuori casa, dobbiamo provare a dare felicità a chi è venuto fin qui oggi”, ha concluso.