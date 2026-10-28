Prima del calcio d’inizio della gara di Serie C tra l'Inter U23 e la Scafatese, vinta dai giovani nerazzurri per 2-1, la società campana ha voluto rendere omaggio alla memoria di Sandro Mazzola, figura leggendaria del calcio italiano, recentemente scomparso, dando vita a un momento di profonda emozione.

Il club ha consegnato al capitano dell’Inter U23, Giuseppe Prestia, una preziosa fotografia storica risalente al 4 aprile 1962, che immortala la formazione nerazzurra guidata da Helenio Herrera in un’amichevole disputata a Scafati in cui c’era proprio Mazzola. Un tributo per ricordare un’autentica icona dello sport, il cui esempio e la cui storia continuano a vivere nel tempo.

Sezione: News / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 12:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.