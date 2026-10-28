Pasquale Mazzocchi, calciatore del Venezia, ha parlato così nel prepartita di Sky: "Mi porto dietro un'esperienza importante con una maglia diversa ma qui gli obiettivi sono altri. Dobbiamo andare in campo mettendo tutte le nostre forze, se andiamo in campo con la paura di perdere facciamo fatica. Stiamo andando alla ricerca di rispetto che ad oggi guardando la classifica difficilmente ci viene dato".
Nicola vi sta insegnando proprio questo?
"Dobbiamo dare tutto, non possiamo scendere in campo con paura o non ha senso. Il mister ci ha chiesto delle cose che cerchiamo di riportare in campo dando sempre il massimo".
Sezione: L'avversario / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 18:07
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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autore
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
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