Pasquale Mazzocchi, calciatore del Venezia, ha parlato così nel prepartita di Sky: "Mi porto dietro un'esperienza importante con una maglia diversa ma qui gli obiettivi sono altri. Dobbiamo andare in campo mettendo tutte le nostre forze, se andiamo in campo con la paura di perdere facciamo fatica. Stiamo andando alla ricerca di rispetto che ad oggi guardando la classifica difficilmente ci viene dato".

Nicola vi sta insegnando proprio questo?

"Dobbiamo dare tutto, non possiamo scendere in campo con paura o non ha senso. Il mister ci ha chiesto delle cose che cerchiamo di riportare in campo dando sempre il massimo".