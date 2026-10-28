Titolare oggi nell’Inter e protagonista di un clean sheet, il portiere nerazzurro Ivan Provedel parla così a Inter TV dopo la vittoria contro il Venezia: “Ho fatto il mio dovere, per fortuna nel secondo tempo l’abbiamo sbloccata e siamo riusciti a portarla a casa. Il rapporto con Martinez? Siamo all’Inter, alla base c’è il dover dare tutto ogni giorno. Poi va citato lui, Di Gennaro, Orlandoni, Spinelli, abbiamo un bel gruppo di lavoro, ci divertiamo ed è la cosa più importante. Io sono arrivato quest’anno ma ho visto fin da subito un grande gruppo, non è un caso se negli ultimi anni i ragazzi hanno vinto trofei. Questa deve essere la base per continuare a vincere”.