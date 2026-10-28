A oltre un quarto di secolo dalla distanza dell’ultimo scudetto conquistato, rispettivamente nel 2000 e nel 2001, Lazio e Roma si ritrovano in piena lotta per provare a sognare nuovamente in grande. Gli anticipi della nona giornata di Serie A, infatti, hanno confermato che lo Scudetto è anche una questione “Capitale”. Il successo in rimonta contro il Cagliari concretizzato negli ultimi minuti, secondo i betting analyst di Betpassion e 888sport, proietta la Roma tra quota 5,25 e 5,50 per aggiudicarsi il titolo a fine stagione, nell’anno del centenario.

Non ha intenzione di fermarsi nemmeno la Lazio, che contro il Sassuolo ha rilanciato le proprie ambizioni con un sonoro 2-6 al Mapei: anche gli uomini di Gennaro Gattuso possono sognare, per uno scudetto proposto in lavagna tra 13,00 e 15,00. La squadra da battere rimane l’Inter, grande favorita a 1,32, ma le squadre della Capitale non vogliono fermarsi.