A oltre un quarto di secolo dalla distanza dell’ultimo scudetto conquistato, rispettivamente nel 2000 e nel 2001, Lazio e Roma si ritrovano in piena lotta per provare a sognare nuovamente in grande. Gli anticipi della nona giornata di Serie A, infatti, hanno confermato che lo Scudetto è anche una questione “Capitale”. Il successo in rimonta contro il Cagliari concretizzato negli ultimi minuti, secondo i betting analyst di Betpassion e 888sport, proietta la Roma tra quota 5,25 e 5,50 per aggiudicarsi il titolo a fine stagione, nell’anno del centenario.

Non ha intenzione di fermarsi nemmeno la Lazio, che contro il Sassuolo ha rilanciato le proprie ambizioni con un sonoro 2-6 al Mapei: anche gli uomini di Gennaro Gattuso possono sognare, per uno scudetto proposto in lavagna tra 13,00 e 15,00. La squadra da battere rimane l’Inter, grande favorita a 1,32, ma le squadre della Capitale non vogliono fermarsi.

Sezione: News / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 13:38 / Fonte: Agipronews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.