In attesa della fatidica data di domani, quando finalmente verrà tolto il velo sul nuovo stadio di Milano, la Gazzetta dello Sport offre alcune anticipazioni sul San Siro che verrà. Il nuovo impianto, progettato dagli studi Foster+Partners e Manica, come noto avrà 71.500 spettatori, avrà una forma ovalizzata e un'altezza leggermente inferiore ai 60 metri. Una delle chiavi a livello finanziario sarà l’aumento dei posti hospitality, che saranno tra gli 8.000 e i 13.000 secondo livello di esclusività. Le aziende potranno affittare gli sky box, sale private in cui vivere il pre-partita. Lo stadio sarà disposto su due anelli, non su tre, e l’inclinazione delle curve sarà di 37 gradi, sulla falsariga del celebre Muro Giallo del Signal Iduna Park di Dortmund, per offrire la percezione di uno stadio ripido anche ai calciatori in campo. La struttura sorgerà su un podio, soluzione che permetterà di costruire dei parcheggi sotterranei. Per quel che concerne la facciata, dei LED colorati permetteranno di illuminare lo stadio, con il logico utilizzo di rosso e blu per connotare le serate in cui Milan e Inter giocheranno in casa. Il tetto e il campo saranno fissi, non retrattili, e il prato non sarà coperto.

Ristori, nuovi bagni, premium club: le novità per i tifosi

Tante le novità previste per i tifosi: dalle decine di punti ristoro nei classici corridoi degli impianti internazionali, dai ristoranti ai chioschi dei fast food. I bagni saranno moltiplicati, le persone con disabilità avranno accesso a tutti i settori – oggi non accade – e ci saranno ascensori per raggiungere i diversi livelli dello stadio. È molto probabile che nell’area hospitality ci si possa spostare anche con le scale mobili. Alcuni dei posti Premium avranno accesso al Tunnel Club: gli iscritti potranno assistere all'ingresso in campo dei calciatori da un vetro. Il nuovo San Siro avrà un nuovo nome che sarà assegnato dopo aver venduto i naming rights, una sfida già in corso e sarà lo stadio più tecnologico d’Italia con maxischermi e un anello led tra primo e secondo anello in cui mostrare immagini della partita, statistiche, pubblicità. Milan e Inter hanno messo a budget circa 100 milioni per l’isolamento dell’impianto, che sarà il più possibile insonorizzato per ridurre l’impatto acustico sulle case di via Tesio, distanti poco più di 70 metri.