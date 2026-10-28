Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana auspicando delle novità nella squadra di Paolo Vanoli in vista della partita contro l'Atalanta: "Voglio vedere dei cambiamenti, chi non sta bene o non se la sente deve stare fuori. C'è da correre e se corri poi tutto viene. Loro hanno gente più esperta di noi, ma se vogliamo crescere questa è una bella occasione. Se non reagiamo, la situazione peggiorerà ancora. Domani giocheranno gli stessi di Milano a causa degli infortuni, ma non sono preoccupato perché i gol sono arrivati per colpa dei cambi che ci hanno consegnato all'Inter. Il portiere deve comunicare di più e anche tra loro devono parlare perché non abbiamo gente di personalità e ci dobbiamo aiutare."

Le critiche si riflettono anche sulla gestione del match di San Siro di domenica: "L'Inter ha giocato di più quindi credevo fossero più stanchi, infatti quando ho visto che siamo andati in vantaggio credevo potessimo portarla in fondo. Non ha avuto senso fare quei cambi per abbassare così tanto la squadra e poi abbiamo messo gente bassa per contrastare i loro cross finali