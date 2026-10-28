Andy Diouf a fine partita ai microfoni fi Sky analizza così la vittoria sul Venezia: "Non è mai semplice giocare contro questa squadra fuori casa ma la cosa importante è la vittoria, ci siamo riusciti e ora siamo concentrati su questa grande partita che è il derby".

Forse un po' stanchi oggi?

"Sì giochiamo ogni tre giorni ma è così, dobbiamo vincere ogni partita. Il primo tempo non è stato semplice contro il loro blocco basso ma secondo tempo buono. Vittoria importante oggi".

La soddisfazione di continuare a ottenere risultati in campionato con questa mentalità.

"Sì quando giochi per un club come questo devi vincere sempre, la partenza è buona ma è solo l'inizio, dobbiamo continuare così".

L'Inter non vince il derby dal 2024, arrivate con voglia e rabbia?

"Sì certo questa partita è molto importante per noi e i tifosi, vogliamo vincerla e siamo entusiasti".

Come va l'adattamento alla fascia destra?

"Come dico ogni volta la cosa più importante è far parte ella squsdra e giocare, ogni giorno mi sento sempre meglio in questa posizione. Cerco di lavorare tanto e allenarmi bene".