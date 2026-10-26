Non ti aspettavi neanche di essere convocato, e tri al minuto 85 per gli ultimi cinque minuti che poi si rivelano 16 minuti di gioco, metti il tuo mattoncino in una delle rimonte più indimenticabili della storia recente dell'Inter. E a fine partita il tuo allenatore si complimenta con te pubblicamente. Probabilmente Matteo Lavelli non si sarebbe mai aspettato di trascorrere il pranzo domenicale in questo modo. Eppure l'attaccante diciannovenne ha fatto esattamente quello che ci si aspettava da lui in un forcing finale contro la Fiorentina che ha permesso all'Inter di ribaltare lo 0-1 concludendo con una vittoria per 2-1 nel tripudio generale. Vittoria a cui Lavelli ha contribuito andando a contendere palloni, riempiendo l'area o provando semplicemente a darsi da fare nella metà campo viola. Niente male davvero considerando che tutto ci si poteva aspettare tranne un ruolo così significativo sul rettangolo di gioco.

Offerte respinte

Di solito con il senno di poi si vanno a riconsiderare in situazioni andate non benissimo. Stavolta con il senno di poi c'è da essere molto contenti perché la scorsa estate,come appurato da FcInterNews.it, la dirigenza nerazzurra ha resistito alle richieste per il giovane centravanti provenienti addirittura dalla Serie A, dove Venezia e Genoa si erano fatti avanti concretamente, oltre ad alcuni club di serie B. Invece per il classe 2006 è stato scelto un percorso in famiglia, vale a dire una presenza costante con la Under 23 (e molti allenamenti in prima squadra) dove avrebbe potuto aumentare il suo livello in un calcio professionistico e crescere con addosso la maglia nerazzurra, senza rischiare di trovarsi a fare panchina altrove come accaduto a molti ragazzi usciti dalle giovanili dell'Inter. Questa decisione sta ripagando e ieri quanto la Fiorentina si è rivelata azzeccata, visto che a causa dell'assenza di Lautaro Martinez, per tappare la palla lasciata dall'argentino, Cristian Chivu sta guardando alla seconda squadra e ultimamente ha scelto spesso Lavelli che, probabilmente, sarà del gruppo anche nella trasferta di Venezia. Dove avrebbe potuto giocare da ex se le scelte fossero state diverse.