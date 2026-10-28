C'è anche Piero Ausilio tra le personalità di spicco che hanno partecipato a una personalissima lezione durante il corso per direttori sportivi a Coverciano. Come si evince dal sito della FIGC, l'ex direttore sportivo dell'Inter ha presenziato in occasione di una lezione del corso in coppia con Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina.

Il racconto sul sito della FIGC

"Prosegue a Coverciano la programmazione del corso federale per Direttore sportivo. Continuano ad avvicendarsi in cattedra – oltre ai docenti del Settore Tecnico – anche professionisti del mondo calcistico, pronti a portare tutta la loro esperienza e formazione per arricchire il bagaglio culturale degli allievi. Dopo la lezione tenuta dal d.s. del Como, Carlalberto Ludi – avvenuta nella prima settimana di docenze in presenza - ieri sono intervenuti a Coverciano due grandi protagonisti che hanno segnato il calcio italiano negli ultimi anni, come l’attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, e l’ex dirigente dell’Inter, Piero Ausilio".