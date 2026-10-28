Per la partita della nona giornata di Serie A tra Venezia e Inter, il designatore ha scelto Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Meli e Ceccon, con Francesco Fourneau quarto ufficiale. In sala VAR c'è invece Giacomo Camplone coadiuvato da Volpi. In linea di massima la direzione dell'arbitro e della sua squadra non trova grandi difficoltà, anche se nel primo tempo un contatto in area nerazzurra poteva essere valutato diversamente.
Di seguito gli episodi da moviola principali.
14' - Ceccon segnala un fuorigioco di Adams che però sembra in posizione regolare. L'azione comunque non si sviluppa in modo pericoloso.
15' - Helgason stende Sucic in area abboccando su una finta, Pairetto lascia correre. Ogni dubbio viene spazzato via dal fuorigioco del croato che evita all'arbitro di essere convocato al VAR.
23' - Contatto in area nerazzurra tra Lauerbach e Bisseck, l'attaccante finisce a terra e Pairetto fa correre senza esitazioni, indicando l'intervento del tedesco sul pallone. Dal VAR nessun segnalazione. I replay comunque evidenziano che Bisseck non tocca mai il pallone e l'unica spiegazione per la decisione finale può essere la leggerezza del tocco, ma il dubbio permane.
28' - Cartellino giallo per Bastoni, che fa ostruzione su Adams interrompendo un'azione pericolosa del Venezia. Giusto.
29' - Lauerbach porta in vantaggio il Venezia con un tapin sulla respinta di Provedel, ma sul tiro di Kike Perez parte per pochi centimetri in posizione irregolare e dopo il check la rete viene annullata.
52' - Su un cross da sinistra Halhal ribatte con un braccio ma è decisamente attaccato al corpo. Timide proteste, ma Pairetto vede bene lasciando correre.
55' - Cartellino giallo per Barella che aggancia Sohm interrompendo un contropiede a centrocampo. Il centrocampista protesta ma la decisione è corretta.
70' - Carlos Augusto tenta in tutti i modi di commettere fallo su Yeboah e alla fine ci riesce: meriterebbe il giallo per la continuità ma l'arbitro lo grazia.
72' - Yeboah lancia in profondità Adams che tutto solo salta Provedel e segna a porta vuota. L'assistente Ceccon alza immediatamente la bandierina e vede bene, il VAR conferma l'offside.
80' - Proteste del Venezia per un contatto a centrocampo ai danni di Sohm, da cui nasce l'autorete di Moreno che sblocca lo 0-0. Pairetto giudica regolare il raddoppio nerazzurro e fa proseguire. Qui permane la decisione di campo.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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