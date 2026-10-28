Come si fa a cancellare il ko contro il Bologna a tre giorni da una partita delicata come il derby? A precisa domanda di DAZN, Mike Maignan, capitano del Milan, ha risposto così, parlando dalla pancia di San Siro dopo la disfatta della squadra di Ruben Amorim: "Servono l'attitudine e le parole giuste, non dobbiamo perdere la testa dopo questa sconfitta - ha spiegato il portiere francese -. Dobbiamo capire i motivi della sconfitta, capire quello che abbiamo sbagliato. Lo facciamo anche dopo le vittorie". 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 22:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.