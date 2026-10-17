Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 3-1 contro il Bologna.

"Un brutto primo tempo, un secondo decisamente migliore. Il risultato di Bologna, contestualizzando il momento, è enorme. L'Inter mantiene la testa della classifica. Siamo riusciti a passare da un rigore netto per noi ad un giallo per simulazione a un nostro giocatore. Nonostante arbitro e var. Mamma mia, ma l'Inter non era favorita?"