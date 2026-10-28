L'Avellino afferra il pareggio al 94esimo nella gara contro la Virtus Entella di ieri grazie alla rete di Emanuele Adamo, ma recrimina per un gol annullato a Luca Di Maggio, che si è visto negare la gioia per aver realizzato su un bel tiro al volo per un offside di Andrea Favilli. A fine gara, proprio il ragazzo di scuola Inter parla in conferenza stampa esprimendo il suo parere: "Non voglio aprire polemiche... Da quello che ho capito Favilli ha mezzo spinto o ha un mezzo piede al di là, ed è un presunto fuorigioco. Io, dalla mia, senza fare protesta, dico che è assolutamente ininfluente su quello che è poi il gol, quindi mi spiace tantissimo".



Parlando del match in generale, Di Maggio aggiunge: "Sicuramente penso che non sia stata una gara facile. Sapevamo che l’ambiente qui fosse scomodo, però penso che alla fine si sia visto il cuore della squadra e, secondo me, il punto è più che meritato".