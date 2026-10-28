Riunione questa mattina nella sede della Prefettura di Milano a Palazzo Diotti per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Al vertice hanno preso parte il sindaco di Milano Beppe Sala, i vertici territoriali della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza, oltre al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e al dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia. Incontro servito a definire nel dettaglio le misure di prevenzione e presidio del territorio in vista delle imminenti manifestazioni sindacali, dei grandi eventi fieristici.

In modo particolare, sono stati presi in esame i dispositivi d'ordine relativi agli eventi sportivi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Le forze dell'ordine saranno impegnate in servizi straordinari d'instradamento e filtro per la gestione delle tifoserie sia in occasione dell'atteso derby di campionato Milan–Inter del 31 ottobre, sia per la sfida europea Milan-Ferencváros del 5 novembre, al fine di garantire l'incolumità pubblica e una serena fruizione delle partite da parte dello pubblico.

