Ange-Yoan Bonny si è soffermato brevemente ai microfoni di Sky nel prepartita di Venezia-Inter: "Oggi avremo di fronte un avversario di qualità che darà tutto per vincere questa partita. Io sto bene, mi sento bene, la squadra sta bene, vinciamo, speriamo di continuare così".

Come si preparano così tante partite ravvicinate?

"Ci dobbiamo focalizzare su una partita alla volta e non a quelle che verranno, ora pensiamo al Venezia e poi penseremo al derby e al Feyenoord".