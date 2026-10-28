Ultimi aggiornamenti da parte di Sky Sport sulla formazione dell'Inter che affronterà alle 18.30 il Venezia al Penzo. Aleksandar Stankovic si appresta a fare il debutto dal primo minuto, sfiderà il fratello Filip che difenderà i pali dei lagunari. Alessandro Bastoni dovrebbe essere riproposto in mezzo alla difesa, con Yann Bisseck e Carlos Augusto ai suoi lati.

A destra torna titolare, dopo la prima contro lo Shakhtar Donetsk, Djed Spence con Federico Dimarco sull'altra sponda del rettangolo di gioco. La mediana sarà completata da Nicolò Barella e Piotr Zielinski. In attacco, salvo sorprese, la coppia Pio Esposito-Ange Bonny. In porta conferma per Ivan Provedel.

Sezione: Focus / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 13:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.