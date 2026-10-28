Non c'è tempo per godersi i successi: la rimonta sulla Fiorentina è già alle spalle, stasera i campioni d'Italia tornano in campo e fanno visita a un Venezia che sta provando a risalire la classifica con Nicola in panchina.

Chivu potrebbe lanciare Stankovic dal 1', proprio contro suo fratello portiere dei lagunari. Ma non mancano altri dubbi di formazione.