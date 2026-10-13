Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta per 4-3 dell'Inter contro il Club Bruges.

"Una brutta serata, un disastro - le sue parole -. Non me l'aspettavo dopo aver visto l'Inter contro il Parma. Il secondo gol non si può prendere, ho sempre difeso Martinez ma non si può così. Poi l'Inter ha perso la testa. E non è accettabile al 60esimo in casa, è diventata una partita da oratorio".