Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta per 4-3 dell'Inter contro il Club Bruges.

"Una brutta serata, un disastro - le sue parole -. Non me l'aspettavo dopo aver visto l'Inter contro il Parma. Il secondo gol non si può prendere, ho sempre difeso Martinez ma non si può così. Poi l'Inter ha perso la testa. E non è accettabile al 60esimo in casa, è diventata una partita da oratorio". 

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Sezione: Vento di Tramontana / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 23:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.