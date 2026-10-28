Enrico Fedrighini, consigliere comunale del Gruppo Misto di Milano – insieme all’Associazione Gruppo Verde San Siro – da sempre a favore del mantenimento del Meazza e proponente di uno dei ricorsi contro la vendita delle aree a Inter e Milan, annuncia che il prossimo 4 maggio "il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza sulle delibere che hanno portato alla vendita dello stadio. Una decisione importante che ci permette di continuare a far valere le nostre ragioni sul diritto alla salute, sul rispetto della legge Stadi e sulla vivibilità di San Siro”. Pertanto, le associazioni di cittadini (il Comitato Coordinamento San Siro, le Generazioni Future Milano-Movimento per i beni comuni, il Comitato Sì Meazza e Rete dei comitati) ritengono che la partita per il futuro del Meazza, malgrado il disastro delle decisioni del TAR: quattro ricorsi inammissibili e uno (quello dello stesso consigliere) respinto nel merito, all’inizio di ottobre. Ora ci sono i supplementari al Consiglio di Stato.

“La posta in gioco è altissima – continua Fedrighini – e mollare adesso sarebbe un errore enorme! In gioco ci sono il futuro di molti quartieri della zona ovest di Milano, che piomberebbero anche loro nel caos 365 giorni all’anno, e la salute di tutti, soprattutto di fronte ai rischi legati all’amianto e alle polveri killer senza confini generate dalle demolizioni, temi sempre più al centro dell’attenzione nell’ambito della procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica, ndr) che va bloccata affinché venga presentato un progetto complessivo (non diviso in stralci) comprendente anche la fondamentale Vis, Valutazione di impatto sanitario. Andiamo avanti!”. Tutto questo mentre si avvicina l'ora della presentazione del rendering del nuovo impianto.