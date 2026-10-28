Scelte di formazione in vista per Cristian Chivu che oggi pomeriggio alle 18.30 dovrà schierare la sua Inter nella sfida in casa del Venezia, con un occhio anche a quelli che saranno i prossimi impegni tra Serie A e Champions League.

"In porta, come previsto, sarà confermato Provedel che lascerà il posto a Martinez contro il Milan: avvicendamento già concordato - si legge su Tuttosport -. Il turnover dovrebbe vedere a riposo uno fra Bastoni e Akanji in difesa e Calhanoglu a centrocampo: chi giocherà fra i due difensori lo farà al centro con Bisseck e Carlos Augusto ai suoi lati; in mezzo regia affidata a Zielinski, favorito su Ale Stankovic (che sogna la sfida al fratello Filip). Sucic dovrebbe giocare mezzala, Barella o Mkhitaryan a completare il trio. Dimarco a sinistra, Spence potrebbe avere una nuova chance a destra, ma Diouf è in gioco".