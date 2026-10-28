Commentiamo insieme Venezia-Inter, match valido per la 9a giornata di Serie A 2026/27. Dall’analisi tattica alla valutazione delle prestazioni individuali, passando per i commenti dei protagonisti e gli episodi più discussi. Vivi il post partita di Venezia-Inter nel Salotto di FcInterNews.

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Sezione: Copertina / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 20:25
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.