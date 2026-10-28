Contemporaneamente alla vittoria dell'Inter sul campo del Venezia, la sorpresa della serata la regala il Bologna che vince a a San Siro contro il Milan. Gli uomini di Palladino affondano i rossoneri trainati dalla tripletta di Mbangula e dall'autogol di Bartesaghi, che complessivamente rendono inutile la grande doppietta messa a segno da Cissè. Prima sconfitta stagionale in campionato, dunque, per la compagine milanese, prossima avversaria dei nerazzurri nella stracittadina del 31 ottobre. Termina invece 0-0 (il secondo di questo campionato, ndr) la sfida del Tardini tra Parma e Udinese, pareggio che serve a poco per entrambi i club. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 20:40
Autore: Carlo Alberto Gamba
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