Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 2-0 contro il Venezia al termine di un match decisamente sofferto per i nerazzurri: “Oggi abbiamo giocato molto lenti, sono le classiche partite che nel corso di una stagione capitano, oggi siamo stati bravi e fortunati a portarla a casa. Pensavo a quella sconfitta col Catania di qualche anno fa, sono partite che capitano. Sabato abbiamo il derby e bisognerà ritrovare le energie per affrontarlo al meglio”, ha concluso.