Superata ieri la Scafatese nel recupero dell'ottava giornata di Serie C, l'Inter Under 23 si prepara per il prossimo impegno esterno, quello del San Vito-Marulla di Cosenza dove domenica alle 12.30 i nerazzurri sfideranno i silani di Federico Coppitelli. Partita che sarà diretta da Domenico Castellone di Napoli, che avrà come assistenti Fabio D'Ettorre di Lanciano e Giuseppe Romaniello di Napoli. Sempre da Napoli arriva il quarto ufficiale Gennaro Decimo mentre Davide Gigliotti di Lamezia Terme sarà l'addetto FVS.