Ieri un'ottima prestazione e il primo gol in Serie A nel rotondo 6-2 della Lazio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La crescita di Romano Floriani Mussolini non è passata inosservata e diversi club avrebbero iniziato a seguirlo con interesse. Tra questi ci sarebbe anche l’Inter, intenzionata a rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione, come sostiene TMW.

Cessione difficile a gennaio

Un’eventuale partenza nella sessione invernale appare al momento poco probabile. La Lazio è impegnata nella lotta per le posizioni di vertice e Floriani Mussolini rappresenta una delle risorse su cui Gennaro Gattuso sta puntando con maggiore continuità. Cederlo a stagione in corso significherebbe privarsi di un elemento importante per gli equilibri della squadra. Uno scenario diverso potrebbe aprirsi soltanto davanti a un’offerta particolarmente vantaggiosa. Molto dipenderà anche dal rendimento del terzino nei prossimi mesi: se dovesse confermare quanto mostrato finora, la sua valutazione potrebbe crescere ulteriormente in vista del mercato estivo. L’Inter continua a monitorare la situazione, mentre la Lazio si gode i progressi di un giovane che sta conquistando spazio e continuità in Serie A.

Sezione: News / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 11:40
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.