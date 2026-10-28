Ieri un'ottima prestazione e il primo gol in Serie A nel rotondo 6-2 della Lazio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La crescita di Romano Floriani Mussolini non è passata inosservata e diversi club avrebbero iniziato a seguirlo con interesse. Tra questi ci sarebbe anche l’Inter, intenzionata a rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione, come sostiene TMW.

Cessione difficile a gennaio

Un’eventuale partenza nella sessione invernale appare al momento poco probabile. La Lazio è impegnata nella lotta per le posizioni di vertice e Floriani Mussolini rappresenta una delle risorse su cui Gennaro Gattuso sta puntando con maggiore continuità. Cederlo a stagione in corso significherebbe privarsi di un elemento importante per gli equilibri della squadra. Uno scenario diverso potrebbe aprirsi soltanto davanti a un’offerta particolarmente vantaggiosa. Molto dipenderà anche dal rendimento del terzino nei prossimi mesi: se dovesse confermare quanto mostrato finora, la sua valutazione potrebbe crescere ulteriormente in vista del mercato estivo. L’Inter continua a monitorare la situazione, mentre la Lazio si gode i progressi di un giovane che sta conquistando spazio e continuità in Serie A.