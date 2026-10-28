Un giudizio quantomeno sorprendende quello proposto da Francesco Flachi, ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina che, nel commentare a Toscana TV la prestazione dei gigliati contro l'Inter, ha ritenuto soddisfacente la prova degli uomini di Vanoli a San Siro nonostante la sconfitta: "La Viola ha fatto la partita che doveva fare e, per quanto visto, pensavo sarebbe andata molto peggio. Ritengo che la squadra abbia fatto una buonissima gara".