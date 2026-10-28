Rispondendo alle domande di TMW, l'ex calciatore Giuseppe Pancaro, che ha diviso la propria carriera soprattutto tra Lazio e Milan, ha parlato anche dell'Inter e delle potenzialità dei nerazzurri nella corsa Scudetto: "L'Inter rimane sicuramente la squadra più forte, la strafavorita per vincere lo Scudetto. Però deve trovare un rimedio a tutti questi gol che subisce, al fatto che va sempre sotto. Alla lunga può essere un problema. Quest'anno la Roma, lì dietro, è una squadra molto pericolosa. Una squadra che se rimane agganciata fino alla fine può lottare per il tricolore. Nella speranza che la Lazio possa ripetere la favola del Leicester di Ranieri".
Sezione: News / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 14:35
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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