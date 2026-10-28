Al termine della sconfitta contro l’Inter, in conferenza stampa ha parlato Lion Lauberbach attaccante tedesco del Venezia. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto progressi, stiamo facendo passi avanti e l’abbiamo fatto vedere oggi in campo contro una squadra importante e che è prima in classifica. Credo sia stato importante l’approccio da parte del mister, che vuole sempre il massimo in partita. Risultato? Dobbiamo restare uniti, sono d’accordo con mister Nicola. Uniti e positivi all’interno dello spogliatoio. Il mister mi ha detto di giocare insieme perché l’Inter ha difensori forti, insieme abbiamo giocato bene. Siamo dispiaciuti di non aver segnato, ma cercheremo di continuare a fare bene nelle prossime partite”.