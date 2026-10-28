Nonostante la sconfitta subita contro l'Inter per 0-2, il Venezia ha raccolto ampi consensi per la prestazione contro i nerazzurri. A pochi istanti dal termine della partita contro la compagine interista, il tecnico lagunare Davide Nicola si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare l'esito della sfida nel corso del postpartita.

Due posizioni di fuorigioco, Busio che fallisce un gol quasi fatto, ma se questo è il Venezia c'è speranza. È d'accordo?

"Penso sappiate già che sono qui da due settimane ma ho già visto lo spirito e la concentrazione che volevo vedere. A Genova abbiamo fatto bene e potevamo fare di più e poi hanno vinto loro. Stasera volevo vedere la differenza di alternanza tra quando dovevamo star bassi e quando dovevamo alzarci con magari delle ripartenze veloci e siamo riusciti a tenere bene il ritmo per tutta la partita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Quando creiamo certe occasione bisogna far male perché capita di affrontare squadre che ti creano qualche disagio".

Tante proteste sul primo gol ma è stato calmo. Che ne pensa?

"Voglio essere coerente coi miei ragazzi e mantenere la calma. Possiamo non essere d'accordo su quel che succede e io posso non essere d'accordo sull'interpretazione ma l'accetto serenamente perché si ha fiducia in tutti coloro che partecipano a questo grande gioco".