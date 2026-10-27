L’Inter di Chivu continua a distinguersi per la propria forza offensiva. I numeri delle prime otto giornate di Serie A confermano la capacità dei nerazzurri di creare occasioni. La formazione interista è quella che ha effettuato più tiri nello specchio della porta, ben 62, e che ha prodotto il valore più alto di Expected Goals, pari a 23,2. Un dato perfettamente in linea con i 23 gol realizzati finora, a conferma dell’efficacia del reparto offensivo. I nerazzurri guidano anche la classifica dei cross su azione tentati, con 140, davanti alla Juventus, ferma a 138, e al Venezia, a quota 126.

L’Inter è anche la squadra che ha centrato più pali e traverse in questa Serie A, con dieci conclusioni finite sul montante. Un primato condiviso anche con il Real Madrid tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, a testimonianza di una produzione offensiva che avrebbe potuto portare a un bottino realizzativo ancora superiore.

La capacità di creare occasioni si riflette anche nelle prestazioni individuali. L’Inter è infatti la squadra con il maggior numero di calciatori che hanno creato almeno 15 occasioni da gol in campionato: sono tre. In testa c’è Federico Dimarco, con 19 occasioni create, seguito da Andy Diouf e Nicolò Barella, entrambi a quota 16.

Il dato più significativo resta quello relativo alle reti segnate. Con 23 gol nelle prime otto giornate, l’Inter può vantare il miglior attacco del campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due squadre erano riuscite a superare quota 22 reti nelle prime otto gare stagionali di Serie A: il Napoli nel 2017/18, con 26 gol, e la stessa Inter nel 2021/22, con 23.