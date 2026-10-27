Arriva da Tuttosport un retroscena riguardante l'estate scorsa su Matteo Lavelli, l'attaccante classe 2006 che Cristian Chivu ha lanciato nella mischia contro la Fiorentina ottenendo ottime risposte dal ragazzo.

"A testimonianza della grande fiducia nutrita in Lavelli (blindato nei mesi scorsi col rinnovo fino al 2030) va ricordato che in estate per l’attaccante erano arrivate numerose richieste di prestito dalla Serie B: sulle sue tracce c’erano in particolare Padova, Catanzaro, Modena e Sudtirol. Tutte respinte al mittente dal duo Baccin-Chivu, che riteneva ideale per il Pocho l’attuale percorso: protagonista in Under 23 con la Seconda Squadra con vista tra i grandi. Con tanti saluti pure al Genoa che addirittura aveva sondato il terreno per acquistare il cartellino del classe 2006, ora in lizza per diventare la quinta punta della prima squadra".