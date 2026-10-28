Intervistato da TMW, lo storico dirigente del calcio italiano Walter Sabatini ha parlato di vari argomenti legati al nostro pallone, tra cui la situazione dell'Inter che, numeri alla mano, finora ha manifestato qualche difficoltà nella tenuta difensiva. Ma Sabatini non è d'accordo: "L'Inter non ha debolezza difensiva reale. Ha fragilità dovuta a delle scelte. Mi spiego: l'Inter vuole giocare sempre a calcio, un calcio offensivo. Ci sta che qualche volta prenda infilate. Una scelta che privilegia lo spettacolo, si sa che qualche ribaltamento lo prendi. Ma fra il dare e l'avere credo che il saldo sarà sempre in positivo per l'Inter".

Lotta al vertice del campionato, ma anche lotta al vertice della FIGC: "Una cosa che non aiuterà certamente la ricostruzione di un progetto serio: spero che le cose si risolvano in fretta. Non voglio schierarmi per un fronte o per un altro, perché non è il mio ruolo e non è una cosa ne miei pensieri, ma voglio ricordare una cosa: Galliani è il dirigente calcistico del dopoguerra e questo va detto e ricordato".