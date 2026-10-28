Mancano ormai pochi istanti al calcio d'inizio della sfida tra Venezia e Inter, primo infrasettimanale di questa stagione di Serie A. In questo senso, il tecnico lagunare Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita.

Cosa avete cambiato per affrontare questa partita?

"Abbiamo cambiato perchè abbiamo un gruppo squadra e dobbiamo portare tutti allo stesso livello. Tocca a Lauerbach e Mazzocchi e Elgasson che avevo già impiegato. Ho detto loro di giocare loro come sanno contro un avversario di livello ma dando sempre il massimo".

Che cosa sta facendo per migliorare questo gruppo in occasioni di partite contro avversari sulla carta più forti?

"Io non faccio niente di particolare ma credo ciecamente che ogni squadra ha le sue peculiarità e le propria qualità. Credo nel lavoro e credo nell'unicità che ognuno ha. Credo nel gruppo squadra e nel non darsi mai per vinti a prescindere da quel che può accadere".

Un giudizio su Alekasandr Stankovic e Filip Stankovic?

"La famiglia in primis deve essere orgogliosa, noi siamo orgogliosi di Filip ma anche Sasha deve esserlo perché ha qualità altrimenti non sarebbe dov'è. A noi interessa più il nostro, quindi faccio gli auguri anche al loro Stankovic dalla prossima partita".