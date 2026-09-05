Nel consueto video editoriale per FcInterNews Filippo Tramontana ha commentato la folle vittoria dell'lnter in rimonta sul Napoli a San Siro. 

"Non ho più voce - esordisce -. Chivu ha azzeccato tutti i cambi e ha cambiato la squadra. Lautaro anche se non è al 100%, è ancora decisivo. Abbiamo vinto una partita incredibile, il Napoli poteva vincerla e abbiamo vinto noi. Partita clamorosa, ci sono stati errori. Ma vincere una partita così ti permettere di portare qualcosa dentro almeno fino a Madrid". 

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Sezione: Vento di Tramontana / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 21:14
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.