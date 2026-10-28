Manca ormai poco più di un'ora al calcio d'inizio della sfida di Serie A tra Venezia e Inter, sfida valida per la 9ª giornata di Serie A. Sul fronte delle probabili formazioni, piovono conferme in vista del possibile impiego di Aleksandar Stankovic come titolare per la trasferta contro i lagunari. Secondo Sky Sport, oltre al figlio d'arte a centrocampo dovrebbero trovare spazio Zielinski e Sucic, mentre per la fascia destra dovrebbe essere stato scelto Diouf. Chiamato agli straordinari invece Thuram in coppia con Bonny

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 17:15
Autore: Carlo Alberto Gamba
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