Grande attesa a Lione per la partita tra l'OL e l'Inter Women, in programma stasera alle 21 e valevole per la terza giornata della League Phase della Women's Champions League. Si tratta del primo incontro storico tra le due squadre e l'entusiasmo è cresciuto di giorno in giorno.

La soglia dei 7.000 biglietti venduti già lunedì fa sperare in un'affluenza vicina agli 8.000 spettatori, se non addirittura superiore, al Groupama Stadium di Decines-Charpieu.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 16:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.