Intervenendo ai microfoni di Superscommesse.it, Jedaias Capucho Neves, noto come Jeda, ex attaccante e conoscitore del nostro campionato, analizza il momento delle protagoniste della stagione. In questo estratto, il focus è sulla corsa Scudetto che al momento vede la Lazio a braccetto con l'Inter.

Stesso livello dell'Inter?

"Sicuramente la Lazio è la grande sorpresa positiva di questa Serie A. Nessuno si aspettava un exploit del genere da parte dei biancocelesti. Credo che il merito principale vada dato a Gattuso, che è riuscito a creare un gruppo, a trasmettere entusiasmo ai giocatori e a sfruttare tante situazioni favorevoli alla squadra. Anche le tensioni tra la tifoseria e il presidente, paradossalmente, potrebbero contribuire indirettamente a stimolare la squadra. Sarebbe comunque bello e importante avere i tifosi allo stadio tutte le domeniche, ma al momento non è così. La squadra sta rispondendo molto bene e sta facendo tutto il possibile per alimentare ulteriormente l'entusiasmo, nella speranza che un giorno possa convincere anche la tifoseria a cambiare idea. A questo punto, attribuisco gran parte del merito a Gattuso, perché, in mezzo a tante difficoltà, è riuscito a creare un grande gruppo, una vera famiglia. Oltre alle qualità tecniche, credo che siano determinanti il suo carisma e il suo modo di gestire la squadra. Al momento, però, non metterei ancora la Lazio sullo stesso piano dell'Inter. I nerazzurri sono più avanti, hanno una squadra forte e collaudata, tanti giocatori di qualità e una rosa molto più profonda. Non mi stupirei, tuttavia, se la Lazio riuscisse ad arrivare fino in fondo e a lottare per un obiettivo importante", ha spiegato Jeda.

Favori del pronostico

"Penso che in questo momento l'Inter sia assolutamente la favorita - ha aggiunto l'ex attaccante -. Non me ne vogliano i tifosi delle altre squadre e i rispettivi allenatori, ma i nerazzurri hanno una rosa superiore per profondità e qualità. A questo si aggiunge la qualità del gioco: è una squadra collaudata, con giocatori che giocano insieme da tempo, alla quale sono stati aggiunti elementi importanti proprio dove servivano. L'Inter ha un'identità e un'idea di gioco ben precise. Credo quindi che, in questo momento, l'unica vera avversaria dell'Inter possa essere l'Inter stessa. Un'eccessiva sicurezza o un pizzico di presunzione potrebbero rappresentare un problema. Nel nostro campionato, comunque, è senza dubbio la squadra da battere. Faccio anche i complimenti alla società per aver avuto l'intuizione di scegliere un allenatore che, secondo me, sta gestendo molto bene il gruppo".