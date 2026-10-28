Una cosa è certa: con l'Inter non si finisce mai di sorprendersi. Se domenica con la Fiorentina la vittoria è arrivata grazie a due reti nei minuti di recupero, questa sera al Penzo i nerazzurri toccano una nuova 'vetta': la squadra di Cristian Chivu vince 2-0 a Venezia e lo fa in una maniera rocambolesca, con due regali arrivati da una difesa che fino a quel momento si era comportata in maniera egregia nel contenere le iniziative di un'Inter apparsa opaca e con poco mordente. Che non può fare altro che prendere e portare a casa i regali confezionati da Matias Moreno e Redouane Halhal che nel giro di due minuti beffano il malcapitato Filip Stankovic che tutto si aspettava tranne di dover recuperare la palla in fondo alla rete per 'colpa' di due infortuni dei propri compagni. Va anche così, non è un'Inter brillante ma va oltre il cinismo e torna dalla Laguna con due souvenir inattesi e graditi. Che le permettono di fissare un nuovo record di punti nelle prime giornate di campionato nell'era dei tre punti.

IL TABELLINO

VENEZIA-INTER 0-2

MARCATORI: 80' Moreno (V, aut.), 82' Halhal (V, aut.)

VENEZIA: 1 F. Stankovic; 25 Halhal, 2 Moreno, 15 Juan Jesus; 18 Hainaut, 71 Kike Perez (61' 6 Busio), 19 Sohm, 21 Helgason (68' 26 Basic), 70 Mazzocchi (76' 5 Haps); 29 Lauberbach (68' 10 Yeboah), 45 Adams.

In panchina: 96 Montipò, 3 Schingtienne, 7 Rrahmani, 8 Fanne Dabo, 17 Bella-Kotchap, 20 Sagrado, 30 Dagasso, 32 Duncan, 56 Lisman, 77 Fernandez.

Allenatore: Davide Nicola

INTER: 49 Provedel; 31 Bisseck (46' 25 Akanji) 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic (46' 23 Barella), 5 A. Stankovic (46' 20 Calhanoglu), 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny (65' 94 Esposito), 9 Thuram.



In panchina: 1 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 22 Mkhitaryan, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Meli - Ceccon. Quarto Ufficiale: Fourneau. VAR: Camplone. Assistente VAR: Volpi.

Note

Ammoniti: Bastoni (I), Barella (I)

Possesso palla: 33%-67%

Tiri in porta: 4-2

Tiri totali: 12-16

Corner: 3-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 4 - FISCHIA PAIRETTO, RIEN NE VA PLUS AL PENZO!!! L'INTER SUPERA IN MANIERA CLAMOROSA IL VENEZIA PER 2-0 E OTTIENE UNA NUOVA VITTORIA CHE VALE IL RECORD STORICO DI PUNTI NELLE PRIME NOVE GIORNATE!!!



90' + 3 - Crossa Hainaut, Halhal da ottima posizione colpisce male ma trova una deviazione in calcio d'angolo.

90' + 2 - Provedel si allunga e devia in corner il tiro insidioso di Busio. Bella parata.

90' + 2 - Quattro minuti di recupero.

88' - Crossa Spence, Stankovic in uscita anticipa Dimarco.

86' - Cambio per l'Inter: Spence rileva Thuram.

82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! È ANCORA AUTORETE, STAVOLTA DI HALHAL CHE COLPISCE STANKOVIC SU CORNER!!! Due autogol in due minuti, manuale di autolesionismo puro. Il marocchino devia di testa dopo la spizzata di Carlos Augusto ingannando il portiere serbo.

80' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRR!!! SI TRATTA DI AUTORETE DI MORENO!!! Sul cross da sinistra di Thuram, l'ex Fiorentina per anticipare Esposito infila il pallone nella propria porta. Veementi proteste venete per un fallo precedente.



77' - Dimarco chiama la palla a Thuram e arriva su un cross da destra, ma colpisce in modo sballato.

76' - Esce anche Mazzocchi, in campo Haps.

75' - Mazzocchi a terra, Pairetto chiama lo staff medico. Si prepara un cambio.

75' - Thuram! Il francese svetta di testa tra Juan Jesus e Moreno sul cross di Carlos Augusto, ma non trova la porta.

73' - Thuram riesce a ricevere palla in area, ma non trova la porta ben controllato da Halhal.

72' - Adams segna dribblando Provedel dopo un bell'assist di Yeboah in uno contro uno, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

68' - Helgason a terra, Nicola opera il cambio: dentro Basic. Fuori anche Lauberbach, dentro Yeboah.

66' - Busio si divora il vantaggio! Adams riceve in posizione regolare e si trova in campo aperto, l'appoggio dell'attaccante in mezzo all'area trova il neoentrato solo davanti a Provedel. Con lo specchio della porta aperto, Busio calcia alto.

65' - Esposito entra per Bonny, subito prima di un corner per l'Inter.

65' - Si prepara a entrare Pio Esposito, uscirà Bonny.

62' - Barella prova a sfondare a ridosso dell'area, Moreno riesce a controllarlo.

61' - Cambio per il Venezia: Busio rileva Kike Perez.

59' - Doppia chiusura provvidenziale di Bastoni, Venezia che era ripartito bene ancora una volta.

56' - Barella viene ammonito per un fallo su Adams che provava la ripartenza. Il centrocampista non la prende benissimo.

55' - Bonny si avventa su un pallone respinto male, Halhal lo contrasta mandando in corner.

51' - Thuram agisce alla sua maniera, puntando l'uomo e calciando. Il suo tiro è debole e Stankovic para a terra.

50' - Inter che guadagna due corner in serie.

49' - Qualche problema per Dimarco, che però si rialza.

46' - Carlos Augusto abbatte Hainaut, punizione per il Venezia.

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19.31 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.30 - Ufficiali i cambi: Barella entra per Sucic, Calhanoglu per Stankovic, Akanji per Bisseck.

19.29 - Si scaldano senza pettorina Barella, Calhanoglu e Akanji. Entreranno subito dopo l'intervallo.

HALFTIME REPORT - Primo tempo godibile, dove forse l'Inter soffre più del preventivato al cospetto di un buon Venezia. Che si chiude quasi sempre bene davanti alle iniziative nerazzurre e con l'arma della velocità punzecchia più di una volta Provedel. Passerebbe anche in vantaggio la squadra di casa ma un fuorigioco nega la gioia del gol a un Lauberbach che si è comunque dimostrato una spina nel fianco nerazzurro. Dall'altro lato, Diouf prova a dare la carica alla squadra ma non è sempre supportato a dovere dai compagni.

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45' + 1 - Pairetto fischia la fine del primo tempo: Venezia e Inter vanno a riposo a reti bianche.

45' - Bisseck devia il tiro di Perez, primo corner per il Venezia. Ci sarà un minuto di recupero.

42' - Diouf punta l'uomo, guadagna il fondo e mette in mezzo, dove l'intervento di un difensore nega il tap in a Bonny.

41' - Bisseck spazza di testa il cross di Hainaut, la palla arriva a Kike Perez che controlla e calcia senza inquadrare la porta.

40' - Crossa Stankovic, l'altro Stankovic esce e blocca.

39' - Altro errore di Bisseck, stavolta è Bastoni che evita guai peggiori all'Inter rincorrendo un pallone e togliendolo ad Adams.

37' - Lauberbach cerca rivincita dopo la rete annullata, colpo di testa che finisce fuori di poco.

36' - Provedel compie una prodezza su Lauberbach che calcia da due passi in area. Un gol che sembra fatto ma il portiere risponde alla grande mandando la palla sulla traversa.

35' - Gran lavoro di Thuram, palla in mezzo per Bonny che non ci crede e calcia debolmente. Stankovic para.

31' - Il VAR conferma: era fuorigioco, gol annullato.

30' - VAR al lavoro, c'è un possibile fuorigioco proprio di Lauberbach al momento del calcio di punizione.

29' - VENEZIA IN VANTAGGIO! LAUBERBACH! La punizione di Helgason viene deviata con Provedel che ci arriva a respingere, ma la palla resta lì dove il tedesco, schierato a sorpresa da Nicola, da due passi ribadisce in rete. E ci risiamo...

28' - Perde palla Bisseck, Adams si invola in contropiede e Bastoni per fermarlo usa tutto il corpo: cartellino giallo per lui.

27' - Prova la conclusione Ale Stankovic, palla respinta prima che il fratello potesse intervenire.

26' - TIra Adams, Provedel parte in ritardo ma con un bel colpo di reni respinge la conclusione.

25' - Prova la conclusione Bastoni, tiro cross sul quale Bonny non arriva con la rabbia necessaria per ribadire in porta.

25' - Ottima la giocata di Bonny a servire Zielinski, il cui tiro è deviato in calcio d'angolo da un difensore.

24' - Giù Lauberbach in area nerazzurra sul contatto con Bisseck, Pairetto vede e lascia proseguire. Rivedendo l'azione, però, il tocco del difensore pare esserci.

23' - Filip Stankovic si iscrive al match con un'ottima uscita su Bonny lanciato in avanti.

22' - Esce il Venezia in contropiede, Hainaut prova il cross ma centra in pieno Dimarco.

21' - Diouf punta l'uomo poi decide di appoggiare all'indietro un pallone inarrivabile per Bisseck, anticipato da Sohm.

20' - Triangolo Diouf-Bisseck-Thuram, l'attaccante è in difficoltà sull'assist potente del tedesco e manda la palla fuori.

18' - Mazzocchi punta Diouf e lo salta, bravo Sucic a ripiegare per aiutare il compagno e frapporsi tra l'ex Napoli e la porta.

15' - Bel dribbling di Sucic che viene atterrato da Helgason in area lagunare, il fallo appare netto ma Pairetto non interviene. C'è però la soluzione che scongiura eventuali polemiche: il croato era partito in fuorigioco.

13' - Contropiede Inter, Zielinski cambia fronte su Dimarco che in posizione di esterno destro si accentra e prova il tiro dalla distanza, ma la palla finisce lontana dai pali.

12' - Dimarco prova a lanciare da palla ferma Bastoni che avrebbe dovuto accentrarsi, ma perde l'attimo e l'azione sfuma.

11' - Fallo di Perez su Sucic, punizione per l'Inter.

9' - Da un rimpallo sfavorevole Lauberbach riesce a ripartire con una bella falcata, poi una volta in area prova l'assist per Adams che viene anticipato.

8' - Diouf mette una palla in area ma non si intende con Thuram che aveva tagliato a destra, Stankovic esce e recupera la sfera.

7' - Bella azione del Venezia, Hainaut dalla destra mette in mezzo dove Adams di testa non inquadra la porta.

5' - Bisseck prova un lancio lungo, pallone che finisce direttamente in curva.

3' - Bel lavoro di Thuram che di tacco lancia Diouf. Tentativo di scarico su Bonny anticipato da Stankovic.

2' - Mazzocchi si accentra e prova il tiro, palla che termina abbondantemente fuori.

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18.30 - Sarà del Venezia il primo pallone del match: PARTITI!

18.29 - Juan Jesus e Bastoni, capitano di serata, davanti all'arbitro Pairetto per il sorteggio.

18.26 - Venezia e Inter entrano in campo per il prepartita.

18.25 - Squadre pronte ad entrare in campo.

18.15 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Penzo.

17.58 - Filip e Aleksandar Stankovic saranno oggi in campo l'uno contro l'altro, all'appuntamento non mancava mancare il padre Dejan presente a bordocampo al Penzo.

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