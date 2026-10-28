Da ex attaccante che qualche gol ai massimi livelli lo ha segnato, un po' di centravanti se ne intende. E quando gli viene chiesto della Juventus, il suo giudizio è netto. Marco Borriello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è così espresso in merito: "Per il club bianconero mi piacerebbe un grande nove, anche di nome: un colpo alla Higuain. Dei migliori 8 centravanti del mondo, uno lo deve avere la Juventus. Il Milan ha quello del Portogallo (Gonçalo Ramos, ndr), l’Inter quello dell’Argentina (Lautaro Martinez, ndr). E la Juventus?".

In passato, in ottica bianconera, si era parlato di un interesse nei confronti di Victor Osimhen: "Magari: è forte, conosce la Serie A e Spalletti. Ma al di là di Osimhen, serve un top".