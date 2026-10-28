Nel corso di un recente intervento radiofonico al programma "Maracanà" di TMW, l'ex portiere Simone Braglia ha risposto a una domanda riguardante Josep Martinez, portiere dell'Inter più volte criticato a causa del rendimento non sempre irreprensibile in queste prime uscite stagionali. A questo proposito, l'ex calciatore ha voluto aprire una riflessione generale sul ruolo del portiere in quanto tale: "Martinez? Secondo me è proprio il ruolo del portiere che è in crisi: non ho mai visto così tanti errori da inizio campionato.Quando il portiere para, l'imparabile non lo para nessuno. Anche la Roma stessa sta avendo difficoltà, senza nulla togliere a Gollini. Vediamo errori di Maignan, di Vicario e di altri con continuità di rendimento che però non stanno rendendo. Il portiere ha troppo da dover svolgere, mentre una volta era diverso. Più rendi partecipe il portiere di un gioco non suo, più lo esponi a problemi".