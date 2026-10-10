Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 3-0 contro il Parma.

"Vittoria fantastica, strameritata, grande Inter, grande ritmo e grande gioco - le sue parole -. Chivu ha indovinato tutto. Molto bene Calhanoglu, anche Stankovic. Buoni spunti per Spence, abbiamo ritrovato un giocatore che ci servirà". 

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Sezione: Vento di Tramontana / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 20:52
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.